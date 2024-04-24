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Avcılar'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

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Avcılar'da bir metrobüsün lastiği patladı ve alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Avcılar'da metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, uzun araç kuyruğu ise dikkati çekti.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüsün lastiği Şükrübey Durağı'nda patladı. Ardından alev alan lastik yanmaya başladı. Metrobüs şoförü, yolcuları tahliye ederken, görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, metrobüs durağı bir süreliğine kapatıldı.

Yolun Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu, aracın çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Avcılar İtfaiye Trafik Yaşam Güncel Haberler

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