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Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeyken otomobilde yangın çıktı

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Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın küçük çaplı patlamalarla birlikte söndürüldü.

Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

Denizhan Günhan Mahallesi Yozgat Caddesi'nde B.V'ye ait park halindeki 19 LE 754 plakalı otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine aracın bulunduğu bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince cadde ulaşıma kapatılırken, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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