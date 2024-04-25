Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Fabrikada Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın anı cep telefonu kameralarına yansıdı ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yer alan bir fabrikanın dış yağın meydana geldi. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akyurt'daki Sanayi Bölgesinde yer alan bir medikal fabrikasının dış cephesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu İtfaiye Ankara Akyurt İtfaiye Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title