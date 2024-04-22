Isparta'da park halindeyken alev alan minibüs söndürüldü

Isparta'da park halindeyken alev alan minibüs, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ayazmana Mahallesi 4463 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ö.'ye ait 32 ACY 111 plakalı minibüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsten duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında şans eseri yaralanan olmadığı bildirilirken minibüs kullanılamaz hale geldi. - ISPARTA