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Tekirdağ'da içkili bir lokantada yangın çıktı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde içkili bir lokantada çıkan yangın sonucunda iş yerinin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde içkili bir lokantada yangın meydana geldi. İş yerinin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 23.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi üzerinde içkili bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni tam öğrenilemeyen şekilde başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Emniyet ekipleri ise yol üzerinde güvenlik tedbirleri aldı. Tedbiren sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangında kimsenin yaralanmaması sevindirirken, büyük maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Muratlı Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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