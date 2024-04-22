Aydın'da Otomobil ve Tır Çarpışması: 2 Yaralı

Aydın'da iki otomobil ve bir tırın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

E.T'nin kullandığı 09 ALA 850 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu Ömerbeyli mevkisinde aynı istikametteki H.A. idaresindeki 20 D 7180 plakalı otomobile çarptı. İ.T yönetimindeki 48 YZ 414 plakalı tır da savrulan 20 D 7180 plakalı araçla çarpıştı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen 20 D 7180 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki İ.A. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.