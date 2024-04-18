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Tokat ve Yozgat'a AFAD ekipleri gönderildi

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremin ardından Amasya'dan 12 AFAD personeli ve 3 araç, Tokat ve Yozgat illerine görevlendirildi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Amasya'dan 12 AFAD personeli ve 3 aracın Tokat ile Yozgat illerine görevlendirildiği öğrenildi.

Tokat ilinde çalışmak üzere 2 idareci, 5 arama kurtarma teknisyeni ve 2 tam donanımlı araç, Yozgat ilinde çalışmalara katılmak üzere 5 arama kurtarma teknisyeni ile 1 tam donanımlı araç sevk edildi.

Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden toplamda 12 personel ve 3 araç depremin sarstığı 2 ilde görev yapacak. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sulusaray Amasya Yozgat Tokat AFAD Kurtarma Deprem İtfaiye Acil Durum 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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