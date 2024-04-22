Sakarya'da Kamyon Alev Topuna Döndü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halinde olan bir kamyon D-100 karayolunda alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrasında kamyondan geriye sadece demir yığını kaldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda seyir halinde olan kamyon alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında kamyondan geriye demir yığını kaldı.
D-100 karayolu Kargalıhanbaba Mahallesi mevkiinde seyir halindeki kamyon bir anda alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adeta alev topuna kamyonu söndürmek için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrasında kamyondan geriye adeta demir yığını kalırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA