Sakarya'da Kamyon Alev Topuna Döndü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda seyir halinde olan kamyon alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında kamyondan geriye demir yığını kaldı.

D-100 karayolu Kargalıhanbaba Mahallesi mevkiinde seyir halindeki kamyon bir anda alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adeta alev topuna kamyonu söndürmek için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrasında kamyondan geriye adeta demir yığını kalırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA