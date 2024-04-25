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Şanlıurfa'da Sağlık Ocağında Ayağı Sandalyeye Sıkışan Çocuğa İtfaiye Müdahalesi

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Şanlıurfa'da bulunan bir sağlık ocağında oturan çocuğun ayağı sandalyeye sıkıştı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek çocuğun ayağını kurtardı.

Şanlıurfa'da sağlık ocağında ayağı sandalyeye sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Olay, Haliliye ilçesinde bulunan bir sağlık ocağında meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağında oturan Mehmet D. isimli çocuğun ayağı oturduğu sandalyeye sıkıştı. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuğun sandalyeye sıkışan ayağı, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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