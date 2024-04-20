Balıkesir'de akarsuya düşen kişinin cesedi bulundu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, akarsuya düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Yenice Mahallesi'nde yaşayan N.G. (54), Simav Çayı'nın kıyısında ayağının kayması sonucu suya düştü.

Çevredekilerin ihbarda bulunmasının ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma Asayiş Timleri, İzmir'den gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden oluşan 50 personel, dron ve iz takip köpeğiyle bölgede arama çalışması yaptı.

Düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre ileride suyun içinde bulunan N.G'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.