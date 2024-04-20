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Balıkesir'de akarsuya düşen kişinin cesedi bulundu

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, akarsuya düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu. İlçeye bağlı kırsal Yenice Mahallesi'nde yaşayan N.G. (54), Simav Çayı'nın kıyısında ayağının kayması sonucu suya düştü. Olay yerine jandarma ekipleri ve arama kurtarma timleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda N.G'nin cesedi bulundu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, akarsuya düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Yenice Mahallesi'nde yaşayan N.G. (54), Simav Çayı'nın kıyısında ayağının kayması sonucu suya düştü.

Çevredekilerin ihbarda bulunmasının ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma Asayiş Timleri, İzmir'den gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden oluşan 50 personel, dron ve iz takip köpeğiyle bölgede arama çalışması yaptı.

Düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre ileride suyun içinde bulunan N.G'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Altıeylül Balıkesir Jandarma İtfaiye Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

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