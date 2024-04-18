Adana'da tarlada yanan traktör itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde tarlada yanan traktör itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Çukurören Mahallesinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mükerrem Akça'ya ait olduğu bilinen traktör tarlada bir anda yandı. Akça, yangını 112 acil çağrı merkezine arayarak bilgi verdi. İtfaiye, ambulans, jandarma ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken yangın bahçeye sıçramadan söndürüldü. Yangında traktör kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangın çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - ADANA