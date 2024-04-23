Kadirli'de otomobil evin duvarına çarptı: 1 yaralı, 1 kişi fenalık geçirdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kontrolsüz bir şekilde seyreden otomobil, bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, ev sakinlerinden biri de fenalık geçirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarptığı kazada sürücü yaralandı. Ev sakinlerinden biri fenalık geçirdi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Cemalpaşa Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 AKG 264 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yaralanırken, ev sakinlerinden birisi de fenalık geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla 2 kişi Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - OSMANİYE