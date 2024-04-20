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Van'da otomobil takla attı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

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Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin takla atması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Van-Erçiş kara yolu Karahan köprüsü mevkisinde Dilaver Yıldız yönetimindeki 34 ZK 0025 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Erciş ve Muradiye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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