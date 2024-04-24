Denizli'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Denizli'de seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alev alan araç hurdaya dönüştü.

Olay, Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı önce duman ardından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü emniyet şeridinde durarak bir yandan yangına müdahale etti, diğer yandan ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otomobilde başlayan ve kısa sürede etkili olan yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, otomobil hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi. - DENİZLİ