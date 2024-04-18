Ankara'nın Mamak ilçesinde 4 katlı binanın çatısı yandı.

Balkiraz Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.