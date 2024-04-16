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Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Defne ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Defne İlçesi'ne bağlı Esenbulak Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Defne ve Antakya itfaiye ekipleri yangını koordineli bir şekilde kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından evde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Olayda herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay Defne Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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