Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta Restoran Deposunda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta bir restoranın deposunda çıkan yangın nedeniyle cadde dumanlarla kaplandı ve panik yaşandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Beşiktaş'ta bir restoranın deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle restorandan çıkan dumanlar caddeyi sarınca panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan restoranın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesinin ardından çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, caddeyi kaplaması nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Polis ekipleri ise çevrede önlem aldı. Yangının restoranda mesaiye başladıktan kısa süre sonra çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Beşiktaş İtfaiye Olay İtfaiye Güvenlik Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title