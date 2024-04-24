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Kartepe'de Apartman Yangını: 1 Yaralı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan bir kişi ayakta tedavi edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında tadilat işlemleri esnasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan 1 kişi ayakta tedavi edildi.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Zümrüt Sokak'ta bulunun Köseköy Elyapı Sitesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. isimli şahıs tadilat işlemleri yaptığı esnada yangın çıktı. T.A. yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri teleskobik merdivenle müdahale ettiği yangın söndürüldü. Ekipler çatıda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan sağ elinden yaralanan T.A.'ya sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi uygulandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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