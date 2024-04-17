Üye Girişi
Haberler

Bolu'da çıkan yangında 2 bin saman balyası küle döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da çıkan yangında ahır, fırın evi ve 2 samanlıkta bulunan toplamda 2 bin adet saman balyası küle döndü. Yangında bir traktör, 16 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan kurtarıldı. Yeni doğan oğlağının öldüğünü sanan Hülya Deniz, alevlerin arasından kurtarılan oğlağı teslim alınca sevinç gözyaşları döktü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Mustafa Denizli'ye ait samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle samanlıkta yangın başladı. Samanlıkta çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Yangının alevleri hemen bitişiğinde bulunan ahır, fırın evi ve diğer samanlığa sıçradı. Alevlerin giderek büyüdüğü yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Ekipler tarafından yangın daha fazla etrafa yayılmadan kontrol altına alındı. Ahırda bulunan bir traktör, 16 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Öte yandan, yeni doğan oğlağına gözü gibi bakan Hülya Deniz, oğlağın öldüğünü sandı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Hülya Deniz, alevlerin arasından kurtarılan oğlağı teslim alınca sevinç gözyaşları döktü.

Yangın sebebiyle, ahır, fırın evi ve 2 samanlıkta bulunan toplamda 2 bin adet saman balyası küle döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mudurnu Bolu İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çikolataya zam var mı? Kakao fiyatı rekor kırdı! Çikolata fiyatları ne kadar? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimin 20. Turunda ne oldu? Yeni Başkan Ömer Kerkez mi yoksa Mehmet Akarca mı olacak? DEPREMZEDE KİRA YARDIMI SON DURUM NE? AFAD kira yardımı neden yatmadı, kira desteği bitti mi? 22 NİSAN TATİL Mİ? 22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan'da okullar tatil olacak mı? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (16 Nisan) Dolar ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası'nın faiz kararı hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak? Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete 2. ek zam var mı? 2024 asgari ücret ne kadar? Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Dilara G. kimdir? Uğur Dündar'ın çocukları kim? TUS sonuçları açıklandı mı? 2024 TUS ÖSYM 1. Dönem sonuç sorgulama ekranı! Asgari ücrete ara zam var mı, yok mu? Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Işıkhan noktayı koydu! ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI? Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne zaman zam yapılacak? Uraz Kaygılaroğlu neden linç ediliyor? Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlar neden tepki çekti? 2024 Bağ-Kur primi ne kadar? BAĞKUR 7200 prim kimleri kapsıyor? Bağ-Kur prim günü 7200'e düştü mü? Metin Akpınar hayatta mı? Metin Akpınar kaç yaşında, yaşıyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title