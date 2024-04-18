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Amasya'da depremden sonra çıkan yangın söndürüldü

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Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde meydana gelen depremden sonra bir ahırda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde hissedilen depremden dakikalar sonra bir ahırda çıkan yangın ekiplerin çabalarıyla söndürüldü.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saatler 18.11'i gösterdiğinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden dakikalar sonra sarsıntının hissedildiği Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde bir ahırda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişikteki samanlığa sıçradı. Yangına Taşova itfaiyesi, orman işletme ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Alevler güçlükle söndürüldü.

Can kaybı yaşanmayan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Taşova Amasya Deprem İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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