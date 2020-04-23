İstanbul'da belediyeler, çeşitli etkinliklerle 23 Nisan'ı kutladı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle okullar, tören alanları ve sokaklar yerine İstanbul'da büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin düzenlediği...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle okullar, tören alanları ve sokaklar yerine İstanbul'da büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. Vatandaşlar, balkonlarını ve camlarını Türk bayraklarıyla donattı.

Sokakları gezerek farklı etkinliklerde bulunan belediyeler, balkon ve pencerelerden 23 Nisan'ı kutlayan çocuklara moral verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde okuma kitabı, çocuk dergisi, kalemler ve zeka oyunlarının yer aldığı hediye kolilerini çocuklara dağıttıklarını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocuklarla sanal ortamda bir araya geldi. Çocukların şiirlerini dinleyen İmamoğlu, sorulan sorulara yanıt verdi.

Beyoğlu'nda orkestra korosu sokakları gezdi

Beyoğlu Belediyesi, Karaköy İskelesi'nde etkinlik düzenledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve sahada görevli personel, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle etkinliğe katılamayan tüm vatandaşlar adına 100 yıl önce TBMM'nin açıldığı saat olan 14.00'te Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

Karaköy'deki törenin ardından orkestranın da yer aldığı konvoy, sokak sokak gezerek çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı.

Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını belirten Yıldız, "Bulunduğumuz yer Beyoğlu Karaköy Galata rıhtımı. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı buradan başlatıyor. Buradan bindiği bir kayıkla, Sarayburnu'nda kendisi bekleyen feribota biniyor ve Samsun'a ayak basıyor ve Milli Mücadele'mizi başlatılıyor. Yani Bandırma Vapuru'na Gazi Mustafa Kemal'in bindiği noktadayız. Milli Mücadele'nin ilk günün başladığı noktadayız." diye konuştu.

Kadıköy'de balonlar gökyüzüne bırakıldı

Kadıköy Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında etkinliklerin dışarıda ve kalabalık alanlarda yapılamaması nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini gökyüzüne taşıdı.

Kadıköy'ün 21 mahallesinde Kadıköy Belediyesinin bando ve müzik sistemli araçları sokakları şenlendirdi, bayram coşkusunu evlere taşıdı. Kadıköylü çocuklar balkon ve pencerelerinden bayrak ve balonları ile bu coşkuya ortak oldu. Saat 15.30'a gelindiğinde tüm mahallelerden aynı anda balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, balkonlarında bulunan Kadıköylülere seslendi:

"Bugün burada bu şekilde kutlamak zorunda kaldık bayramımızı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız hepimize kutlu olsun. Daha nice 100 yıllarda, Kadıköylülerle bu bayramı kutlamak dileğiyle."

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda 23 Nisan'a özel bestelenen "Yüzyılın Çocukları" adlı konser, belediyenin sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Şişli sokaklarında bando takımıyla kutlama

Şişli'de çocuklar 23 Nisan'ı pencere ve balkonlara çıkarak kutladı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 5 bando takımıyla birlikte Şişli sokaklarını dolaştı.

Keskin, "Büyük bir hevesle aylar önceden hazırlanmaya başladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarımız, maalesef Kovid-19 salgını nedeniyle iptal oldu. Çocuklar ilk defa bir 23 Nisan'ı evde geçirecek. Biz onların bayram neşesinden mahrum kalmalarını istemiyoruz. Onlarla beraber rengarenk rüzgar gülleri yaptık." açıklamasında bulundu.

Bahçelievler'de başkanlık koltuğu öğrenciye devredildi

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 23 Nisan kapsamında koltuğunu Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Elif Bilge'ye devretti. Başkan Yardımcılığını ise Ali Haydar Günver İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hüseyin Haktan Küçükçeşme üstlendi. Tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleşildi.

Törende konuşan Başkan Elif Bilge, belediye birim müdürlerine koronavirüsle mücadele çalışmaları konusunda talimat verdi.

TBMM'nin açılışının 100. yılını da kutlayan Bahadır, "Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum." dedi.

Beylikdüzü'ndeki 23 Nisan kutlamaları ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık'ın katılımıyla 23 Nisan Bandosu eşliğindeki mobil kortej yürüyüşü ile başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl kutlamalara evlerinden katılan vatandaşlar camlarını Türk bayraklarıyla donatarak korteje alkışlarla destek verdi.

Masal kahramanları Sultangazi sokaklarında

Sultangazi Belediyesi, evlerinde olan çocukların bayram coşkusunu yaşaması için ilçe genelinde birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Dün başlayan etkinliklerde Nasrettin Hoca, Karagöz- Hacivat gibi çocukların sevdiği masal karakterleri, sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu. Palyaço ve hokkabazların da bulunduğu korteje, Türk bayrağı asılı renkli arabalar eşlik etti. Müzik eşliğinde mahalleleri dolaşan ekipler, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Mahalle sakinleri de ellerindeki Türk bayraklarıyla pencere ve balkonlara çıkarak etkinlikleri izledi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Millet iradesinin yansıması olan TBMM artık 100 yaşındadır. Bağımsızlığını bir asır önce tüm dünyaya ilan eden Türkiye, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Koronavirüs tedbirleri gereğince bayramı meydanlarda kutlayamasak da geleceğimiz olan çocuklarımıza bayram coşkusunu yaşatmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avcılar sokaklarında marşlar ve şarkılar çalındı

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evden çıkamayan Avcılar halkı, 23 Nisan'ı kutlamak için evlerinin balkonlarını ve pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi.

Kutlamalar, sabah saatlerinde Avcılar Hükümet Konağı Bahçesi'nde düzenlenen resmi törende, Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumu ile başladı. Törene Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve az sayıda görevli katıldı.

Hançerli, anons aracı ile şarkı ve marşlar eşliğinde kentin cadde ve sokaklarında tur attı. Pencere ve balkonlardan el sallayarak başkan ve ekibini karşılayan aileler, araçtan yükselen şarkılara eşlik etti. Avcılar halkının bayramını kutlayan Hançerli, coşkusunu evde yaşayan çocuklara bayrak, satranç takımı ve boyama kitabı hediye etti.

Kartal'da çocuklar meclise katıldı

Kartal'da, sınırlı katılımla ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, koronavirüsüne rağmen 23 Nisan coşkusunun kalplerde hissedildiğini vurguladı.

Yüksel, "İnanıyoruz ki, tıpkı 100 sene önce olduğu gibi bu zor günleri de beraber aşacağız. Bir kez daha, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını sevgi ve saygıyla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyoruz." diye konuştu.

Çocukların yönetime katılmaları amacıyla daha önceden planlanan Kartal Çocuk Meclisi 23 Nisan Özel Oturumu, tüm çocukların salgından korunması için evde olmaları nedeniyle, uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirildi. 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünde 20 çocuk, 20 mahalleyi temsilen çocuk meclisine katıldı.

Maltepe'de çocuklara online hikaye okundu

Maltepe Belediyesi, yaptığı canlı yayınlar ve programlarla bayram coşkusunu ekranlara taşıdı.

Belediyenin hesabından ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın sosyal medya hesaplarından yapılan yayınlar, Maltepe meydanında düzenlenen resmi törenle başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ve Atatürk büstüne çelenk konmasının ardından tören başladı.

Yazar Merve Başcumalı, öykülerini ekran başındaki çocuklar için okudu. Başcumalı, okuma saatinin sonunda sorduğu sorulara doğru yanıt veren ilk izleyicilerine imzalı kitaplarını armağan etti. Günün kahramanlarından yüzlerce Maltepeli çocuğun yaptıkları resimlerden ve bayram fotoğraflarından oluşan dijital sergi tüm takipçilerin beğenisine sunuldu.

Eskimoda müzik grubu solist ve gitaristi İsmail Bahadır Özmen ve Seçkin İnceli, birlikte gerçekleştirdikleri ortak yayında 23 Nisan şarkılarını ve Barış Manço'nun unutulmaz eserlerini çocuklar için söyledi. Yayında Cicoz adlı maskotları programa renk kattı. Çocuk kitapları yazarı, tiyatrocu Özgür Özgülgün 23 Nisan yayınında Balık Kraker ve Annemin Sesinden Hikayeler isimli kitaplarını okudu.

Silivrililer 23 Nisan'ı balkonlardan kutladı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 23 Nisan coşkusu Silivri'de balkonlardan yaşandı. Silivri'de ilçe belediyesinin bando takımı caddeleri turlayarak evlerinde olan vatandaşlarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Vatandaşlar, bando takımına bayraklarla eşlik etti. Belediye ekipleri, köy ve mahallelerde de şarkılar çalarak, yasaklar nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral verdi.

Gostivar'da Türkiye'ye 23 Nisan coşkusu

Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde yaşayan gençler ve çocuklar TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir video hazırladı. Yüreklerinde yaşadıkları büyük coşku ve sevinçle İstiklal Marşı okudukları videoyu Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e yolladı. Gostivarlı çocuklar coşku ve sevinçlerini paylaştı.

Çatalca'da Meclis Üyeleri video çekerek 23 Nisan'ı kutladı

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bayramımızın coşkusu evlerimizden tüm dünyayı sarıyor. Bu anlamlı ve özel günde tüm Meclis üyelerimizin katılımıyla geleceğimiz olan çocuklarımıza seslendik. Onlar bizim yarınlarımız geleceğimiz. Tüm çalışmalarımız onlar için. Yarınlarımızı emanet ettiğimiz çocuklarımız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Araç konvoyu mahalle mahalle gezdi

Sarıyer'de, yeni tip koronavirüs algınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü araç konvoyu ile kutlandı.

Sarıyer Merkez'de bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan kutlamalar, Türk bayraklarıyla süslenen iki ayrı araç konvoyunun mahalle mahalle gezerek vatandaşları selamlamasıyla devam etti. Sosyal mesafe kuralına uyularak gerekli önlemlerin alındığı kutlamalara Sarıyerliler evlerinin balkonlarından alkışlar ve marşlarla katıldı.

Kaynak: AA