İslahiye'de kesilen kurbanlık tüberkülozlu çıktı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 kişinin bir araya gelerek kestikleri büyükbaş hayvanın iç organlarında yaralar olduğu anlaşılınca veteriner çağrıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 kişinin bir araya gelerek kestikleri büyükbaş hayvanın iç organlarında yaralar olduğu anlaşılınca veteriner çağrıldı. Veteriner hekim hayvanın tüberküloz olduğu belirleyince etler, imha edildi.

Elbistan Höyüğü Mahallesi'nde oturan akraba 6 kişi, 3 ay önce Kurban Bayramı'nda kesmek üzere 14 bin liraya büyükbaş hayvan aldı. Hisse sahipleri, 3 ay boyunca besledikleri ve dün yaptıkları tartımda 650 kilo gelen hayvanı kesti. Kesimin ardından paylaştırılması sırasında etin üzerinde yaralar bulunduğunu ve renginin de sarılaştığını fark eden hisse sahipleri, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen veteriner hekimler, incelemede hayvanda tüberküloz hastalığı olduğunu belirledi. Daha sonra tüberkülozlu hayvanın etleri belediye ekipleri tarafından imha edildi.

'6 AİLE OLARAK ÜZÜLDÜK'Kurbanlarının tüberküloz çıkması ile hisse sahibi 6 aile şaşkınlık yaşadı. Hisse sahiplerinden Adem Eroğlu, Ramazan ayında veteriner kontrolünde hayvanı alarak beslediklerini belirterek, "Bayram sabahı hayvanı tarttık, 650 kilo geldi. Ardından kestik ve derisini yüzdük. Eti doğramaya hazırlanırken, içinde anlam veremediğimiz yaralar vardı. Biz de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini aradık. Gelen veteriner hekim hayvanın tüberküloz hastası olduğunu söyledi ve durumu zabıtaya bildirdi. Zabıta da hayvanın etlerini alarak imha etti. Hayvan hastalıklı çıkınca 6 aile ve çocuklarımızın boynu bükük kaldı, üzüldük" dedi.

Kaynak: DHA