İntihar amaçlı çatıya çıkan genci, imam nikahlı eşi ikna etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış töreninde konuşuyor

İntihar amaçlı çatıya çıkan genci, imam nikahlı eşi ikna etti

SİVAS'ta 3 aydır imam nikahlı eşi S.K.'den ayrı yaşayan Ramazan A. (22), iki katlı evin çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

İntihar amaçlı çatıya çıkan genci, imam nikahlı eşi ikna etti
27.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:41

SİVAS'ta 3 aydır imam nikahlı eşi S.K.'den ayrı yaşayan Ramazan A. (22), iki katlı evin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Ramazan A., polisin imam nikahlı eşini olay yerine getirmesi ile intihardan vazgeçirildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. 3 aydır imam nikahlı eşi S.K.'den ayrı yaşadığını gerekçe gösteren Ramazan A., iki katlı evinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Çatıda Ramazan A.'yı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de çatının altına atlama ihtimaline karşı atlama yatağı ve branda çekti. Polisin girişiminden vazgeçirmeye çalıştığı Ramazan A., olay yerine imam nikahlı eşi S.K.'nın çağrılmasını istedi. Polis ekipleri S.K.'yu bulunduğu yerden alarak olay yerine getirdi. Polisin çabası ve nikahsız eşinin söylemleri üzerine ikna olarak çatıdan inen Ramazan A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ramazan A.'nın, intihar girişimi esnasında çevredeki vatandaşların apartmanların balkonlarından olayı izlediği görüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Haber
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu Haber
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Bayern Münihli Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Bayern Münihli Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Madde bağımlısı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı
Madde bağımlısı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında 'sosyal mesafe' kavgası
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında "sosyal mesafe" kavgası
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında...
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Adnan Menderes Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Ersin Korkut Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Şenol Güneş Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Avrupa Twitter Yassıada
Şu an buradasınız: İntihar amaçlı çatıya çıkan genci, imam nikahlı eşi ikna etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 19:40:58. #1.15#
title