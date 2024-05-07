Arnavutköy'de Emniyet Şeridi İhlali Yapan Servis Şoförü Yakalandı

Arnavutköy'de trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada, emniyet şeridi ihlali yapan bir servis şoförü cezadan kurtulmak için her yolu denedi. Polise emniyet şeridini ihlal etmediğini söyleyen sürücü, görüntüleri izledikten sonra ormanlık alanda yolcu indirdiğini belirtti. Ancak sürücünün aracında yolcu da olmadığı ortaya çıktı. Polisle sürücü arasında yaşanan ilginç diyalog kameraya yansıdı. Yapılan denetimlerde 137 araca toplamda 915 bin 624 TL idari para cezası kesildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro ekiplerinin Çevre Yolu Orman İşletmesi mevkiinde emniyet şeridi ihlali denetimi yapıldı. Dron destekli yapılan denetimlerde şeridi ihlal eden sürücülere para cezası kesildi. Bazı sürücüler otoyol ortasında şoför değişikliği yaparken, bir başka servis şoförü ise ilk başta şerit ihlali yapmadığını iddia ederek görüntülerini izlemek istedi. Görüntüleri ortaya çıkan sürücü daha sonra ormanlık alanda yolcu indirmek için emniyet şeridini kullandığını iddia etti. Yapılan incelemede serviste yolcu bile bulunmadığı ortaya çıktı. Polis ekipleri ile servis şoförü arasında geçen ilginç diyaloglar kameraya yansıdı.

137 araca 915 bin 624 TL para cezası kesildi

Yapılan denetimler kapsamında emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler polis ekipleri tarafından tek tek durdurularak işlem yapıldı. Durdurulan 137 araca toplamda 915 bin 624 TL para cezası kesildi. - İSTANBUL