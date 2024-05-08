Çorum'da yapılan şok uygulamada 6 kişi yakalandı

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mayıs - 8 Mayıs 202 tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 429 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 6'sı ruhsatsız tabanca, 5'i tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 22 adet silah, 339 adet fişek, 10 adet şarjör, 126 adet sentetik ecza, 1 gram metamfetamin, 32 gram tütün olarak tabir edilen narkotik madde, 104 deste iskambil kağıdı ve 3 adet hesap defteri ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 43 umuma açık mekan, 22 kahvehane/kıraathane, 15 kafe, 23 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 7 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 517 araçtan 5'ine 76 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM