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Eskişehir'de Şüpheli Araçta 3 Ruhsatsız Tabanca ve 28 Fişek Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

Eskişehir'de polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 3 ruhsatsız tabanca, 28 fişek ele geçirildi.

Tepebaşı ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen rutin uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 28 fişek ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli ekiplerce adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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