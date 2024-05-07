Kars'ta yapılan uygulamalarda 9 silah ele geçirildi

Kars'ta polis ekiplerince yapılan kontrol ve uygulamalarda 9 silah ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde güvenlik uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Polis ekipleri yaptıkları uygulamalarda 9 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 9 şarjör ve 78 adet fişek, 2 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 6 fişek ve 1 kurusıkı tabanca ile bu tabancaya ait 1 şarjör ve 16 fişek ve 6136 SKM kapsamında 2 bıçak ile 2 muşta ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak şüpheli 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KARS