Bakırköy'de mağazada çanta hırsızlığı

Bakırköy'de mağazada alışveriş yapan kadının çantasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 30 Nisan'da bir AVM'deki giyim mağazasında alışveriş yapan R.R'nin içerisinde 6 bin 100 dolar ile 10 bin lira bulunan çantasının çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Mağazadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği yaşı küçük 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada şüphelilerden N.T'nin 96, A.B'nin 74, A.H.T'nin ise 6 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T. ve A.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.H.T. ise serbest bırakıldı.

Mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin çantayı alarak olay yerinden ayrılması yer alıyor.