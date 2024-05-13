Kayseri'de 15 Faili Meçhul Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı
Kayseri'de son bir haftada polis ekipleri tarafından 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaylarla ilgili 20 şüpheliyi gözaltına aldı ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Ayrıca, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yakalanan 176 şüpheliden 73'ü tutuklandı. Kumar oynatıldığı tespit edilen 2 iş yerine operasyon düzenlendi ve 3 kişiye adli işlem yapıldı. 10 kişiye ise 64 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.
Kayseri'de son bir haftada polis ekipleri tarafından 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada 15 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatarak, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olaylarla ilgili 2 şüphelinin tutuklandığı operasyonlarda, çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Ayrıca, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yakalanan 176 şüpheliden 73'ü tutuklandı.
Kumar oynatıldığı tespit edilen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda ise 3 kişiye adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye 64 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.