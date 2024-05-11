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Minibüs Kurşunlanmasının Sebebi Düğün Kavgası Çıktı

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Konya'da seyir halindeki minibüsün kurşunlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın sebebi, 20 gün önce düğün merasiminde çıkan kavga nedeniyle başlayan husumet olduğu öğrenildi.

Minibüs kurşunlamanın sebebi düğün kavgası çıktı

KONYA - Konya'da seyir halindeki minibüsün kurşunlanması sonucu araçta bulunan 1 kişinin ölümüne, kardeşinin ise ağır yaralanmasına neden olan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Taraflar arasında, 20 gün önce düğün merasiminde çıkan kavga nedeniyle husumet başladığı öğrenildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahallede Taştepe Sokak üzerinden Konya Ereğli Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan 06 DFH 797 plakalı minibüs, açılan ateş sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak mezarlık duvarına çarparak durabildi.

Açılan ateş sonrası araçta bulunan Remzi Özgün ile kardeşi Ali Özgün yaralandı. Sırtından vurulan Remzi Özgün ile boynundan yaralanan Ali Özgün çevredeki vatandaşlar tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kardeşlerden Remzi Özgün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda boynundan yaralanan Ali Özgün'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlılar saklandıkları evde yakalandı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, araca ateş açanların B.G. ile H.G. olduğunu belirledi. Şüphelilerin mahallede bulunan bir evde saklandıklarını belirleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adrese yaptıkları baskınla B.G. ve H.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Husumet 20 gün önce düğünde başlamış

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Remzi Özgün ile ağır yaralanan kardeşi Ali Özgün'ün B.G. ve H.G. ile 20 gün önce yakınlarının düğününde kız meselesi yüzünden kavga ettikleri bu sebeple taraflar arasında husumet başladığı ve tarafların birbirini karşılıklı tehdit ettikleri belirtildi. Olay gecesi ise tarafların olayın yaşandığı sokak üzerinde konuşmak için anlaştıkları 2 kardeşin bulunduğu aracın sokağa geldiğini fark eden B.G. ve H.G.'nin minibüse ateş açtıkları öğrenildi.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri devam eden zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga Konya Olay Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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