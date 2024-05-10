Dinar'da yapılan aramada bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak aramam yaptı. Aramada bin 171 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay sonrası araçta bulunan M.O. ve A.O., isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR