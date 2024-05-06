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Van'da 29 kişi tutuklandı

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Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 29 kişi tutuklandı. Çalışmalar neticesinde tabanca, kurusıkı tabanca, fişek, kaçak sigara ve kaçak inci kefali ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 29 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 7 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 30 adet fişek ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 690 paket kaçak sigara, 500 kilogram kaçak inci kefali ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 211 şahıs yakalanmış, 29 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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