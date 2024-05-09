İskenderun'da yapılan uygulamalarda 7 aranan şahıs yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1045 araç ve 297 motosiklet sorgulandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde polis ekiplerince 7 Mayıs tarihinde yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1045 araç ve 297 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda; 7 aranan şahıs yakalandı, 1 kayıp şahıs bulundu. Yakalanan şahıslardan 2' si tutuklanırken 3 motosiklet trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda; 3 adet tabanca,19 adet fişek, 57 gram cannabinoid, 9 gram esrar maddesi ve 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. - HATAY