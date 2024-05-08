Balıkesir'de yapılan denetimlerde arama kaydı bulunan 34 şahıs yakalandı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde arama kaydı bulunan 34 şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.
Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde arama kaydı bulunan 34 şahıs yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz 4 günde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda 6 bin 269 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan arama kaydı 34 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, 3 kurusıkı tabanca ve 29 adet fişek, 3 bıçak, 86 adet sentetik ecza maddesi, 7,54 gram metamfetamin maddesi, 7,19 gram esrar maddesi ele geçirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla ilgili çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR