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Küçükçekmece'de Kontrolden Çıkan Cip Yayalara Çarptı: 5 Yaralı

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Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan cipin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, kaldırımdaki yayalara çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan cipin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi'nde 61 OF 1903 plakalı cip, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Polis, sürücüyü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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