Ödemiş'te Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı. Polis, Ödemiş'te bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir eve düzenlenen baskında 13 dolma tabanca, 6 tabanca, 10 tüfek, 78 tabanca fişeği ile çok sayıda kılıç, bıçak ve muşta ele geçirildi. Adreste bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
Polis, Ödemiş'te bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bir eve düzenlenen baskında 13 dolma tabanca, 6 tabanca, 10 tüfek, 78 tabanca fişeği ile çok sayıda kılıç, bıçak ve muşta ele geçirildi.
Adreste bulunan şüpheli gözaltına alındı.