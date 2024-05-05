Ödemiş'te Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Polis, Ödemiş'te bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir eve düzenlenen baskında 13 dolma tabanca, 6 tabanca, 10 tüfek, 78 tabanca fişeği ile çok sayıda kılıç, bıçak ve muşta ele geçirildi.

Adreste bulunan şüpheli gözaltına alındı.