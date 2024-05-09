Bursa'da Sokakta Kavga Edermiş Gibi Yaparak Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Bursa'da sokakta kavga edermiş gibi yaparak aralarına aldıkları kişinin cebindeki paraları çalan şüpheliler tutuklandı.

Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde bankadan emekli maaşını çeken 66 yaşındaki İ.K, zanlılar tarafından bir süre takip edildi.

Sokakta insanların bulunmadığından emin olan şüpheliler, bu kişinin yanına giderek aralarında kavga edermiş gibi yaptı.

"Tantanacılık" olarak bilinen yöntemle, boğuşma sırasında İ.K'yi aralarına alan şüpheliler, bu kişinin cebindeki 10 bin lirayı çalıp bölgeden uzaklaştı.

Evine gittiğinde paralarının yerinde olmadığını fark eden İ.K, durumu polise bildirdi.

Çevredeki yaklaşık 150 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin C.A. (51), O.G. (29) ve C.G. (25) olduğunu belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, zanlıları aynı mahallede bir parkta otururken yakaladı.

Yapılan araştırmada, C.A'nın 37, O.G'nin 10, C.G'nin 7 suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kameralardan birinin kayıtlarında, söz konusu 3 kişinin İ.K'yi takip ettikten sonra etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek kavgaya başladıkları, bu sırada aralarına giren İ.K'nin cebindeki paraları çalıp uzaklaştıkları yer aldı.