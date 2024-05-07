Eskişehir'de 63 firari şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, farklı sürelerde hapis cezası bulunan 63 firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 29 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde aranan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, farklı sürelerde hapis cezası bulunan 63 firari şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Ayrıca denetimlerde, ifadeye yönelik aranma kadı bulunan 115 şahıs da yakalandı. - ESKİŞEHİR