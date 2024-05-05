Üye Girişi
Haberler

Giresun'da cezaevi firarisi bacağından vurularak yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da adliye binasından kaçan cezaevi firarisi, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hafif yaralanan firari, hastanede tedavi altına alındı.

Giresun'da adliye binasından kaçan cezaevi firarisi, bacağından vurularak yakalandı.

Kentte bir ikamette sabah saatlerinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi O.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, elleri kelepçeli halde firar etti.

Polisin "dur" ihtarına uymayan O.G, koşarak kaçmaya çalıştı. Havaya ateş eden polis, kaçmaya devam eden O.G'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Hafif yaralanan O.G, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Giresun Güvenlik Aile İçi Şiddet Hırsızlık Adliye Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title