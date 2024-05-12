Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan genç, arkadaşını öldürdü

Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullandıktan sonra 16 yaşındaki arkadaşını öldüren genç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olalya ilgili 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde iddiaya göre bir sitedeki evde bir araya gelen 6 arkadaş uyuşturucu madde kullandıktan sonra çıkan tartışmada S.A. isimli genç, 16 yaşındaki arkadaşı Asrin Ege Özel'i ve Ş.T.'yi silahla vurdu. Asrin Ege Özel olay yerinde hayatını kaybederken, Ş.T. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede 2 adet silah, bir miktar esrar ve 1 tablet uyuşturucu hap ele geçirdi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinde olaydan önce 6 kişinin iki grup halinde site içerisine girdikleri, bir süre sonra 2 şüphelinin yaya olarak kaçtıkları, şüphelilerin kaçtığı esnada park halindeki bir aracın içinden şüphelilere ateş açıldığı tespit edildi. Kaçan şüphelilere ateş açılan aracın kiralık olduğunu belirleyen polis, aracı kiralayan O.D. ve olay sırasında sitede bulunan M.K.T.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan M.K.T. emniyetteki sorgusunda, S.A. isimli şüpheliyle site içesindeki dairede uyuşturucu madde kullandıklarını, o sırada Ş.T. isimli şüphelinin S.A. ile küfürleşmeden dolayı aralarında tartışma yaşandığını, yanında bulunan silahla Ş.T. ve Asrin Ege Özel'e ateş ederek kaçtığını söyledi.

1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Dün devam eden çalışmalarda S.A. isimli şüpheli de, 1 adet tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.K.T. ve S.A isimli şüphelilerden M.K.T. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.A.'nın ise adliyedeki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL