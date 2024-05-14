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Diyarbakır'da kargo kolisinde uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı

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Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından takip edilen şüpheliler, içinde uyuşturucu bulunan kargoyu teslim etmeye giderken suçüstü yakalandı. Kargo kolisi içinde, araç hava filtresi borularına gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da polis ekiplerince kargo kolisinde uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan şüpheliler, içinde uyuşturucu bulunan kargoyu teslim etmeye giderken suçüstü yakalandı.

Kargo kolisi içinde, araç hava filtresi borularına gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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