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Antalya'da Gasp Suçundan Aranan Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

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Antalya'da gasp suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şahıs, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üst aramasında sahte sürücü belgesi bulundu.

Gasp suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, Antalya'da yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol'un gasp (yağma) suçlarından kırmızı bültenle aradığını tespit ettiği yabancı uyruklu I. M'yi yakaladı. Şüphelinin yapılan üst arasında Rusya'dan düzenlediği sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyet götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Güvenlik Yakalama Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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