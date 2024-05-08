Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Araç Kiralama İhalesinde Dolandırıcılık Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de polis ekipleri, araç kiralama ihalesinde araçların kilometrelerini düşürerek ihale aldığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Çanakkale'de polis ekipleri, araç kiralama ihalesinde araçların kilometrelerini düşürerek ihale aldığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü bir ihbarı değerlendirerek, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1 yıllık 3 adet araç kiralama ihalesine katılan, Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir firmanın; ihale şartnamesinde belirtilen araçların 80 bin kilometrenin altında olması şartı için Tekirdağ'da bulunan bir oto sanayide araçların kilometrelerini düşürerek ihaleye katıldığını belirledi. Bunun üzerine gerçekleşen operasyon kapsamında Cumhuriyet savcısının talimatı ile A.K., A.T. ve A.S. isimli 3 şahıs Tekirdağ ve İstanbul'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Çanakkale Suç Polis 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title