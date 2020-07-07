Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Önümüzde 4 hafta var. Bugün kazanabilseydik bir basamak daha üste çıkabilirdik. Ancak olmadı" dedi. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinceki ise "Bizim aldığımız bu galibiyetler tesadüf değil. Son 4 maçta 3 galibiyet aldık" şeklinde konuştu.

Hes Kablo Kayserispor'un 3-1 kazandığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kayserispor'u tebrik etmek istiyorum. Bugün çok mücadele ettiler. Bize gelince oyuna iyi başladık. Oyunun ilk yarısında 3-4 pozisyonumuz vardı. Onları değerlendirebilseydik skor farklı olabilirdi. İkinci yarıda genç 2 oyuncumuzun hatası nedeniyle 2 gol yedik. Tabii bu tür hatalar olabiliyor. Bizim için iyi bir gece olmadı. Önümüzde 4 hafta var. Bugün kazanabilseydik bir basamak daha üste çıkabilirdik. Ancak olmadı. Tabii yapılan hataların cezaları hemen kesiliyor. Bugün biz de bu cezaları gördük. Yapacak bir şey yok. İnşallah bundan sonra bu hataları yapmayız. Biz yolumuza bakacağız" diye konuştu.Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinceki ise "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. İnanılmaz oynadılar. Beşiktaş gibi iyi oynayan takıma karşı galibiyet aldılar. Bizim aldığımız bu galibiyetler tesadüf değil. Son 4 maçta 3 galibiyet aldık. Bugün iyi bir galibiyet aldık ama 3 gün sonra Rizespor maçımız var. O maça odaklanacağız. Kayserispor olarak lige havlu atmadık. Son maça kadar elimizden geleni yapıp ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA