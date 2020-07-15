Hatay'da 15 Temmuz şehitleri anısına resim sergisi açıldı
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Hatay'da 15 Temmuz şehitleri anısına resim sergisi açıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlerin anısına resim sergisi açıldı.

Hatay'da 15 Temmuz şehitleri anısına resim sergisi açıldı
15.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:14

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlerin anısına resim sergisi açıldı.

Belediye binası içerisinde açılan sergide, 15 Temmuz gecesini anlatan yaklaşık 50 resim yer aldı.

Sergiye, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç'ın eşi Emine Kılıç, da yaptığı rölyef çalışmalarıyla destek verdi.

Emine Kılıç, yaptığı konuşmada, resim çalışması yaparken 15 Temmuz gecesini yeniden yaşadığını söyledi.

Sergide resimlerinin yer almasından dolayı mutlu olduğunu belirten Kılıç, "Şehit olan polislerimizin çoğu benim çocuklarımın yaşındaydı, ben resimlerle çalışma yaparken her şehidimizi yüreğimde hissettim. 15 Temmuz gecesini resimlerde yaşamak bile çok farklı duygu. Allah bir daha bizlere öyle günler yaşatmasın." dedi.

Kaynak: AA

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