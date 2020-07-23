Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü
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Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

KÜTAHYA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Anıl Kara (15), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü
23.07.2020 00:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 01:23

KÜTAHYA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Anıl Kara (15), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Kütahya çevreyolu Hezar Dinari Kültür Merkezi karşısında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Anıl Kara'ya Afyonkarahisar'dan gelen M.V.A. yönetimindeki 06 VTJ 40 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kara yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kohtrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.  Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kara'nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.V.A. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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