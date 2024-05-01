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Kütahya'da 2025-2027 Bitkisel Üretim Planlaması Çalışmaları Başladı

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Kütahya Vali Yardımcısı Fikret Zaman başkanlığında toplanan Kütahya Tarımsal Üretim Planlanma Teknik Komitesi, Kütahya'nın 2025, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan bitkisel üretiminin planlaması çalışmalarına başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay'ın sunumlarıyla başlayan çalışmalara Tarım ve Orman Bakanlığından da katılım sağlandı.

Kütahya Vali Yardımcısı Fikret Zaman başkanlığında toplanan Kütahya Tarımsal Üretim Planlanma Teknik Komitesine Kütahya'nın 2025, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan bitkisel üretiminin planlaması çalışmaları İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay'ın sunumlarıyla başladı.

Teknik komite üyelerinin görüşleri ve Tarım ve Orman bakanlığından katılım sağlayan BÜGEM Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak ve Uzman Cem Ceyhan'ın açıklamalarıyla devam etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan bitkisel üretim planlaması teknik komite üyeleri tarafından kabul edilen konular Tarım ve Orman Bakanlığının onayına sunulacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fikret Zaman Kütahya Yeniay Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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