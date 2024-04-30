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Kütahya İl Özel İdaresi ile Bem-Bir-Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı

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Kütahya İl Özel İdaresi ile Bem-Bir-Sen arasında İl Özel İdaresi'nde görevli memurları ilgilendiren Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi en üst orandan imzalandı. Vali Musa Işın, imzalanan sözleşmenin İl Özel İdaresinde çalışan tüm memurlara hayırlı olmasını diledi. Bem-Bir-Sen Kütahya İl Şube Başkanı Ahmet Enes Karadaş, sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kütahya İl Özel İdaresi ile Bem-Bir-Sen arasında İl Özel İdaresi'nde görevli memurları ilgilendiren Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi en üst orandan imzalandı.

Vali Musa Işın, imzalanan sözleşmenin İl Özel İdaresinde çalışan tüm memurlara hayırlı olmasını diledi.

Bem-Bir-Sen Kütahya İl Şube Başkanı Ahmet Enes Karadaş, sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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