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Kütahya'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı ve 9 araçta maddi hasar oluştu.

Kütahya'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Eskişehir istikametine gitmekte olan 9 otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralanırken 9 araçta maddi hasar oluştu. Kazaya en son karışan 43 ACJ 059 plakalı otomobildeki ismi belirtilmeyen yaralı şahıs, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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