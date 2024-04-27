Kütahya Diriliş Spor Kulübü Minik Erkekler Kategorisinde Üçüncülük Elde Etti

Kütahya Diriliş Spor Kulübü'nün okçuları, Samsun'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 12-13 yaş grubu minik erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti.

Samsun'da düzenlenen 41 ilden 94 kulüp ve 960 sporcunun katıldığı şampiyonada, 12-13 yaş grubu minik erkekler kategorisinde Eren Eşsiz, Emir İmren ve Mehmet Akif Ataş'tan oluşan Kütahya Diriliş Spor Kulübü ekibi, üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Daha önce de hem salon hem açık hava şampiyonalarında takım ikinciliği elde eden minik erkekler takımı Türkiye geneli yapılan yarışmalarda iddiasını sürdürüyor.

Kütahya Diriliş Gençlik ve Spor Kulübü, Türk Kültürünün bir parçası olan Geleneksel Türk Okçuluğunu tanıtarak yaygınlaşmasına ön ayak oluyor. Başarılı olan sporcular ile özel yarışma grupları oluşturularak Okul Sporlarına, Resmi Federasyon Yarışmalarına ve özel yarışmalara katılım sağlanıyor. Tüm kategorilerde 26 adet lisanslı sporcusu bulunan kulüp, 2022 yılından günümüze yarışmalarda Kütahya'yı temsil ediyor. Kulüp sporcuları bu sezon il çapında düzenlenen okul sporlarında 12 madalya, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği turnuvada ise 5 madalya ile adından söz ettiriyor.

Kulüp antrenörlerinden Ramazan Mandıracı, alınan ödül sonrası yaptığı paylaşımda, "Gerçekten çok heyecanlı bir yarışma idi. Bizlere bu mutluluğu yaşatarak şehrimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımız başta olmak üzere ilk günden itibaren desteklerini ve güvenlerini hiç esirgemeyen velilerimize ve sporun destekçisi tüm bürokratlarımıza çok teşekkür ederim" İfadelerini kullandı. - KÜTAHYA